La hostess Ilaria de Rosa resta in carcere per altri sei mesi | il tribunale saudita ha confermato la pena detentiva

13.22 Confermata condanna aitalianaDe Rosa, laitaliana arrestata in Arabia Saudita,dovrà restare in carcere fino a novembre. Un tribunale saudita ha confermato in appello la condanna a 6 mesi con l'...Laitaliana arrestata in Arabia Saudita, a quanto si apprende, dovrà restare in carcere fino a ...De Rosa, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. ...Lo sbarco in Arabia Saudita, poi più nulla: arrestata laDe Rosa

Arabia Saudita, condanna confermata per la hostess Ilaria De Rosa: dovrà scontare sei mesi di carcere per droga la Repubblica

L'accusa per la 23enne Ilaria De Rosa è possesso di sostanze stupefacenti E’ stata confermata in appello, a quanto si apprende, la condanna a sei mesi di carcere per Ilaria… Leggi ...(ANSA) - ROME, AUG 17 - A Saudi appeals court on Thursday upheld a six-month sentence handed down against an Italian air hostess for alleged possession of drugs. Ilaria De Rosa, 24, from Resana in the ...