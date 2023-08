La figuraccia Pd | salario minimo? Ecco chi voleva coinvolgere

(Di giovedì 17 agosto 2023) Povera Elly Schlein: neanche il tempo di fare le valigie per la sua estate militante, che Giorgia Meloni cosa fa? La convoca, insieme a tutte le opposizioni, a Palazzo Chigi per discutere di, tira fuori dal cilindro il Cnel e lo incarica di stilare entro due mesi una proposta che affronti il problema delle basse retribuzioni. Dev'essere stato un duro colpo per la segretaria del Partito democratico, a cui resta soltanto la trovata propagandistica della raccolta firme online lanciata domenica. «no solo alleggerirsi la coscienza prima di andare in vacanza» ha dichiarato Schlein per nascondere lo smacco. Certo, la leader dem avrebbe voluto che la proposta presentata dalle opposizioni (eccetto Italia Viva), con una paga oraria fissata a 9 euro, fosse approvata subito. Una fretta che però stride con la storia recente. ...

La premier oggi vedrà la leader Pd e Conte, ma ha già bocciato la misura simbolo della sinistra. Magi: «È solo una trovata mediatica». La segretaria dem vorrebbe discutere anche dell’alluvione in Emil ...