La crescita del settore dell’intrattenimento online

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 17 agosto 2023) La digitalizzazione e la dematerializzazione del mondo sta proseguendo in modo inesorabile la sua avanzata. Lo si vede giorno dopo giorno e in tutti i settori della quotidianità. Basti pensare a quanti cittadini si sono ritrovati a ricevere e pagare bollette digitali al posto di quelle cartacee arrivate fino a poco tempo fa via posta.