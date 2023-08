La Cina studia ritorsioni alla stretta americana sugli investimenti hi-tech | ipotesi di limiti all’export di materiali critici e terre rare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Inc’è un detto: ‘Non siamo i primi a istigare, ma non ci tireremo indietro davanti alle provocazioni‘”. A metà giugno il nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, preannunciava così misure ritorsive in rispostaminaccia di restrizioniamericani nei settori strategici della Repubblica popolare. Ora che le minacce si sono concretizzate come reagirà Pechino? Passare dalle parole ai fatti non è impresa semplice. Con un ordine esecutivo, mercoledì Joe Biden ha conferito al dipartimento del Tesoro il potere di vietare operazioni di fusione, private equity e l’immissione di capitale di rischio in società cinesi specializzate in alcuni settori sensibili: intelligenza artificiale, informatica quantistica e produzione di semiconduttori avanzati. Le misure (effettive dal prossimo anno) ...