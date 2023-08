La borsa di Tokyo chiude in ribasso | Nikkei - 0 | 61%

Chiusura in ribasso per ladi, appesantita dai verbali dell'ultima riunione della Fede sui rischi ancora attuali dell'inflazione sull'economia Usa. Il Nikkei ha ceduto lo 0,61%, a 31.597 punti. 17 agosto 2023Avvio di contrattazioni al ribasso sia per(ai minimi in due mesi) che per Hong Kong Ladiha iniziato le contrattazioni in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa sulle aspettative di ulteriori strette monetarie da parte della Fed . L'indice di riferimento ...Sottotonoche passa di mano con un ribasso dello 0,88% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 31.486,6 punti. 17 - 08 - 2023 04:50

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,39%) QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 17 ago. (askanews) - Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo, appesantita dai verbali dell'ultima riunione della Fede sui rischi ancora attuali ...La Borsa di Tokyo ha iniziato le contrattazioni in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa sulle aspettative di ulteriori strette monetarie da parte della Fed. L’indice di riferiment ...