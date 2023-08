Krstovic al Lecce | Corvino pesca in Slovacchia l'attaccante del Montenegro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsul mercato slovacco: arriva per 3,8 milioni di euro dal Dunajska Streda l'Nikola(classe 2000 ex Stella...

Krstovic, c'è l'offerta ufficiale del Lecce: il punto Pianetalecce

Il Lecce del neo tecnico Roberto D'Aversa si prepara ad accogliere il nuovo colpo di calciomercato Nikola Krstovic, per il quale è stata appena fissata la data delle visite mediche di rito ...Lecce-Krstovic: è fatta. L'attaccante montenegrino era nel mirino dei giallorossi da diverso tempo ed il forcing condotto quest'oggi ...