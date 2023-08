Il difensore delnello scorso campionato ha segnato 3 gol e fornito 4 assist: quest'anno ha ... I centrocampisti da schierare al fantacalcio Come primo centrocampista, troviamo. L'...... a cui si aggiunge quella più marginale di Ndombele: per rimpiazzarli ilha proseguito con ... da settimane si parla di Gabri Veiga del Celta Vigo o didell'Atalanta per il ...Notizie Calcio- Il collega Mirko Calemme è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di 'Radio Goal' : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Koopmeiners-Napoli, De Laurentiis non molla: il piano per convincere l'Atalanta CalcioNapoli24

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Koopmeiners, sì al Napoli ma l'Atalanta rifiuta prima offerta da 35mln. L'edizione odierna del quotidiano parla anche ...Il club azzurro preferisce restare in attesa per capire se questo “no” bergamasco rimane forte e deciso oppure si tratta di strategia.