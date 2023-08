Kiev rivendica gli attacchi al ponte di Crimea e annuncia | “Fuori uso 5 navi da sbarco russe”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità deglidell’ottobre 2022 e di luglio 2023 e ha fornito alla Cnn in esclusiva i video dell’attentato del mese scorso sildi. “È stato un momento molto emozionante per tutti noi e per la nostra vittoria, che sicuramente arriverà presto”, ha detto il capo dell’Sbu, Vasyl Maliuk. La posizione della Nato sul sostegno a sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina «è chiara e non è cambiata», afferma un portavoce dell’Alleanza atlantica dopo le polemiche per le parole di Jenssen secondo cui «una soluzione» per l’adesione dialla Nato potrebbe essere cedere territori alla Russia. Ed è arrivato anche il passo indietro del braccio destro di Stoltenberg: «Un errore le mie frasi su ...