Juve | Szczesny | «Arabia? Ho abbastanza soldi | sullo scudetto…»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le parole di Wojciech, portiere polacco dellantus, sul suo futuro con il club bianconero. I dettagli Wojciechha parlato a TVP Sport dellantus. PAROLE – «? Inizio la conversazione con pochi zeri. Ho un sacco dinella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta dellantus è la sfida più bella che posso darmi. Voglia di scudetto? Cìè, ma onestamente questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto un campionato avevi voglia di vincerne un altro. C’è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente. C’è la motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alto». CONTINUA SUNTUSNEWS24

Le parole di Wojciech, portiere polacco della Juventus, sul suo futuro con il club bianconero. I dettagli Wojciechha parlato a TVP Sport della Juventus. ...Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi', aggiungeall'emittente polacca Tvp Sport. Il 33enne portiere parla poi dell'...Mentre in molti accettano i soldi dell'Arabia Saudita, in casac'è chi va controcorrente: 'Questa è la sfida più bella'L'estate del 2023 la ricorderemo come ... Allegri e(LaPresse) - ...

Torino, 17 ago. - (Adnkronos) - "Ho detto più volte che finché la Juventus mi vorrà, resterò lì. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della Juventus. A meno che non mi vogliano.Anche Wojciech Szczesny sarebbe potuto andare in Arabia Saudita. Il portiere della Juventus ha ricevuto offerte interessanti ...