Juve | pronta l’offerta ‘alla Locatelli’ per Berardi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Lapreparapere si lavora per una proposta alla ‘: prestito biennale e pagamento a rate Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, lasta ultimandoda presentare al Sassuolo per. Si tratterebbe di 30 milioni totali divisa in 20 milioni fissi, più 4 di bonus e una contropartita da 6/7 milioni. Difficile che quest’ultima possa essere Soulé, mentre da Torino non vorrebbero inserire Iling nella trattativa. E così spunta nuovamente l’idea di un ennesimo affare “alla Locatelli”: prestito biennale con facoltà di pagare tutto dopo due stagioni e a rate. L’attaccante, dal canto suo, ha già scelto di cambiare maglia. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Nella nuova Juventusper la nuova stagione potrebbe esserci spazio per due nuovi talenti Massimiliano Allegri ha puntato molto sui giovani della Next Gen nell'ultima stagione, arrivando a inserirne alcuni in pianta ...Juventus è altresì, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti. Inoltre, Juventus Football Club si auspica ...La Juventus èad inserire nella trattativa con l'Udinese una contropartita tecnica, come fatto dall'Inter per Fabbian, ovvero quell'Hans Nicolussi Caviglia già reduce da una buona seconda ...

Juve, tramontata l'opzione Inter si punta Samardzic: pronta una ... Calciomercato.com

Meno di una settimana separa la Juventus dall’inizio del campionato, Allegri ritrova Paul Pogba e studia il piano per lanciarlo ...Dopo il Sassuolo, ora anche il Bologna vuole Samuel Iling Junior. L'esterno della Juventus è uno dei maggior indiziati a lasciare il club bianconero, che vuole mandare il calciatore a farsi le ossa. S ...