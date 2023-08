Juve | Pogba verso la convocazione a Udine VIDEO

... - Il Manchester City vince la Supercoppa Europea, Siviglia ko ai rigori - Roma e Lazio, che colpi! Paredes e Sanchez da Mourinho, Lloris per Sarri -ritorno con gol, lasogna il recupero ...Nel recente test contro l'Alessandria, il centrocampista della Juventus Paulè tornato in campo da titolare, dimostrando subito la sua presenza di classe e contribuendo con un gol.Come testimonial per il terzo kit della prossima stagione sono stati scelti Paule Nicolò Fagioli per la maschile, Martina Rosucci e Julia Grosso per la ...

Il centrocampista, in attesa di essere nuovamente disponibile al 100% per la Juventus, sfoggia un nuovo taglio di capelli. (da paulpogba Instagram) ...La buona prestazione nell'allenamento con l'Alessandria apre spiragli verso la prima di campionato sul campo dell'Udinese per il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba.