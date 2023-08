Juve | Pogba e Fagioli presentano la terza maglia | ' Forgiata dal vero DNA di Torino'

(Di giovedì 17 agosto 2023) "Forgiato dalDNA di" : così l' Adidas ha voluto presentare ladellantus per la stagione 2023/2024. Come testimonial per il terzo kit della prossima stagione sono stati ...

Come testimonial per il terzo kit della prossima stagione sono stati scelti Paule Nicolò Fagioli per la maschile, Martina Rosucci e Julia Grosso per la ...Si avvicina la conclusione del calciomercato (nonostante alcuni affari in sospeso): ecco il nuovo volto delladi Max ...Color antracite e strisce grigie: ecco la nuova terza maglia della Juventus. Il colore è stato scelto anche per celebrare la lunga serie di leggendari portieri della storia del ...

Quando si parla di lui è sempre opportuno muoversi con i piedi di piombo, ma intanto la giornata di ieri ha lasciato in dote sensazioni positive. Sì,.Una Juve che cambierà pelle anche a centrocampo, con Weah e Cambiaso padroni delle due fasce e il rientrante Pogba in mezzo, al fianco di Locatelli e Rabiot. In difesa il trio di brasiliani, con Gatti ...