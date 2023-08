Juve | il piano per Berardi | cifre | formula e l'idea contropartita

, Cristiano Giuntoli al lavoro per provare il colpo Romelu Lukaku senza dover rinunciare a Dusan Vlahovic Secondo quanto riportato da Tuttosport, lanon solo non si è ancora arresa sull'affare Romelu Lukaku, ma sta cercando di capire se il colpo è fattibile anche senza lo scambio con Vlahovic. E se ciò non dovesse accadere, allora, Giuntoli ...Berardi ad Allegri: ildi Giuntoli. La Roma sceglie: Zapata o Abel Ruiz. Bonucci danneggiato: ... Lukaku e Berardi aspettano la. 10 milioni da Singo: Toro, riecco Lazaro. E Barrow a oltranza. ......cercheremo di soddisfare le esigenze dell'allenatore, della società e anche dei nostri ... KAIO JORGE - 'Ci piace molto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c'è la...

Spalletti, l'Italia e la clausola: il piano Figc e il precedente Conte-Juve Tuttosport

Domenico Berardi è un vecchio pallino della Juventus che in queste settimane è tornata a pensare all’esterno del Sassuolo. Al momento è.L’abbondanza sulle corsie esterne ha spinto Allegri e Giuntoli ad avviare una riflessione sui calciatori in rosa. I primi due nomi a partire qualora arrivasse l’offerta giusta sarebbero Soulè e ...