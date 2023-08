Juve | anche l'AssoAgenti contro Calcagno e Aic | 'Su Bonucci solo propaganda'

Ma cosa accadrà ora per il giovane centrocampista serbo Calciomercato Inter, Samardzic alla: lo scenarioSamardzic è un nome che potrebbe animarele ultime settimane di mercato. Dopo lo ...... sconvolto - dal trattamento riservato dalla Nuovaa Bonucci ("calpestata la sua dignità;,... il cui effetto è arrecare ulteriore discredito ai calciatori, agli allenatori eagli agenti. ...Non tramonta Lukaku in attacco,il Milan a caccia di una punta per Pioli: piace Broja del ... LIVE 07:55 17 Agostoin pressing su BerardiLa Juventus ha individuato in Domenico Berardi il ...

Juve, 5-0 nel test con l’Alessandria: a segno anche Pogba Sky Sport

Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese e della nazionale serba, vuole una big italiana nonostante il fallimento della trattativa con l'Inter: come riportato ...Il serbo sarebbe anche molto apprezzato sul calciomercato con alcune squadre che avrebbero cominciato a prendere i primi contatti con la Juventus. Kostic, Juventus @livephotosport Oltre ad alcuni ...