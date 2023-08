Jens Cajuste si presenta a Napoli | “Un Onore Giocare per i Campioni d’Italia! Impressionato dai miei compagni”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilha ufficialmenteto il suo nuovo centrocampista,. Le parole del calciatore arrivato nel club campione d’Italia. NOTIZIE CALCIO. Il calciomercato estivo 2023-2024 sta già riservando grandi sorprese e la SSCne è la protagonista. L’ultima grande notizia proviene da Castel Volturno, dove il centrocampistaè statoto come il nuovo acquisto della squadra partenopea. Il talentuoso centrocampista svedese,to con il difensore Natan, precedentemente in forza allo Stade Reims, è ora ufficialmente un giocatore del, avendo completato un trasferimento dal club francese per una cifra di 12 milioni di euro. Durante la conferenza stampa, ...

Conferenza stampa, il centrocampista del Napoli si presenta così in conferenza stampa: le sue dichiarazionisi presenta così all'ambiente Napoli in conferenza stampa. LE PAROLE - "Sicuramente è un onore essere qui per me, giocare con i campioni d'Italia e lavorare con Garcia. È stato bellissimo ...Giornata di presentazioni anche per: 'Posso giocare in diverse posizioni, da centrale, da interno, mi piace giocare in entrambe e vediamo cosa dice il mister, io sono pronto'. dice l'...Il sogno è di passare da semi - sconosciuti a campioni affermati, esattamente come accadde per Kim e Kvara l'anno scorso. I due nuovi acquisti del Napoli Natan esono stati presentati oggi alla stampa. Parlano poco ma hanno raccontato le loro esperienze passate, le loro caratteristiche e le ambizioni nel far parte della rosa dei campioni d'Italia. ...

Il Napoli ha ufficialmente presentato, Jens Cajuste. Le parole del calciatore arrivato nel club campione d'Italia.Jens Cajuste si presenta così all’ambiente Napoli in conferenza stampa. LE PAROLE – «Sicuramente è un onore essere qui per me, giocare con i campioni d’Italia e lavorare con Garcia. È stato bellissimo ...