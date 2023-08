(Di giovedì 17 agosto 2023)ha esplorato parecchiedurante la sua carriera nel wrestling, ma poche sono paragonabili al personaggio della star della musica country. Infatti, al suo ritorno in WWF nel 1993,, tra le fila degli Heel, ha vestito i panni di un musicista soprannominato “J.” Durante una recente apparizione su Cultaholic,ha rivelato l’ispirazione dietro questo personaggio: “Nella creazione del personaggio, c’è stato qualcosa che mi ha fatto pensare, ‘Cosa indossa una star della musica countrycompleto da wrestling? Stivali e collant?’ No. Quindi, volevo qualcosa sopra le righe. Il personaggio era ovviamente un’estensione della mia personalità, ma si sentiva più grande della vita stessa, faceva lo spelling ...

Jeff Jarrett: “Ecco come è nata la gimmick di Double J” Zona Wrestling

Jeff Jarrett ha esplorato parecchie gimmick durante la sua carriera nel wrestling, ma poche sono paragonabili al personaggio della star della musica country. Infatti, al suo ritorno in WWF nel 1993, J ...Jeff Jarrett e Jeff Hardy si affronteranno all'interno di un match esclusivo per pubblicizzare un noto videogioco.