Jacobs | «Fin qui una stagione solo di bassi Ma ora sono ai Mondiali e in buona forma»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Marcella Sky alla vigilia deidi atletica leggera di Budapest «qui, quindi sto bene. Abbiamo recuperato quel che c’era da recuperare, non è stata unafacile, cistati piùche alti anzi. Però fa parte del gioco e, lo so, devo riuscire a rimanere concentrato su quello che so, sul lavoro cheriuscito a portare a casa. La parte forse più frustrante di questo periodo è stato non sapere per tanto tempo quale fosse la problematica e quindi perdere tanto tempo per cercare di capire da dove venisse il problema e come risolverlo.fiducioso del lavoro fatto nell’ultimo periodo, sto riuscendo a trovare unamolto...

Come giudica la sua stagionequi "Finora non è andata come speravo. Devo ritrovare la forma, ... I problemi di"A Marcell non devo consigliare nulla. Purtroppo gli infortuni fanno parte del ...da giovane, Kendall è cresciuta sotto i riflettori grazie alla partecipazione nella popolare ... Ha sfilato per importanti marchi di moda, come Chanel, Givenchy, Marce Victoria's Secret. La ..., la replica su Instagram alle critiche. Dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane a ...dei continui stop per infortuni e per la deludente prestazione nell'unica gara dei 100 metriqui ...