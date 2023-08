Italia | Spalletti disposto ad un taglio sull’ingaggio

(Di giovedì 17 agosto 2023), Lucianoavrebbe un accordo sul contratto con la FIGC a 2 milioni di euro: da risolvere il nodo clausola però Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lucianoavrebbe già trovato l’accordo con la federazione per la panchina dell’. Il tecnico sarebbea ridursi il contratto, prendendo poco meno di milioni. Rimane sempre il nodo della clausola, che come riporta il quotidiano riguarda unicamente il tecnico e il Napoli. A decidere alla fine dovranno essere gli avvocati, con il figlio del tecnico a rappresentare il genitore e convinto che: «la natura privatistica dell’accordo (non è più un tesserato del Napoli), la “non concorrenza” dell’rispetto a un club di Serie A e la violazione del vincolo di riservatezza, non da parte ...

Chi non ha dubbi è invece il presidente di Assoallenatori, Renzo Ulivieri, che all'Adnkronos dice: "Di clausole non so nulla e non mi intendo, quello che so è cheè un allenatore di ...Lucianoè l'unico vero candidato, ma una questione contrattuale che ancora lo lega al Napoli sta complicando le ......Napoli Mattia Grassani ha fornito nuovamente indicazioni in merito alla penale di Luciano:... Per motivi strettamente personali non intendeva allenare nella stagione 2023/24, ined all'...

La nuova Italia di Spalletti: da Casale a Zaniolo, tutti i nomi Corriere dello Sport

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini di qualche giorno fa, sta continuando la telenovela per la scelta del nuovo allenatore dell'Italia. Il favorito numero uno è Luciano Spalletti ma c'è ancora il ...Braccio di ferro in corso tra Aurelio De Laurentiis e la Figc per liberare contrattualmente Luciano Spalletti erede designato di Mancini come ct dell'Italia ...