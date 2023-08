Ad accoglierci, una volta che la feature sarà installata sul nostro, sarà una schermata ... Non è un caso, per esempio, che si possa accedere ai propri dati personali anche suo ...Rimane una domanda: a cosa potrebbe servire questa tecnologia a bordo di uncome15 Una delle possibili applicazioni riguarda il collegamento cablato ai Mac per il trasferimento ...... altrimenti non è riconosciuta dal), inutile se si vuole semplicemente effettuare una ... in caso di necessità, è sempre possibil scansionare documenti dall'usando l'app Note o app di ...

iPhone, il dispositivo fai-da-te che può rubare dati sensibili WIRED Italia

L'Alimentatore Apple MagSafe Duo costa solo 133,00€ al posto di 159,00€, grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon.L‘Apple AirTag, un geniale dispositivo di localizzazione, è tornato in offerta su Amazon a meno di 30 euro anziché 39. Immagina di poter tenere d’occhio le tue cose importanti con un solo tocco sul ...