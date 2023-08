Non è un segreto che la USB - C abbia molti vantaggi rispetto al connettore proprietario di Apple, ma sembra adesso che15il supporto Thunderbolt. All'inizio di questo mese, l'utente @......alle app Setapp ha annunciato il piano per lanciare un negozio app store alternativo pere ... Il DMAun impatto significativo sulle piattaforme di Apple e potrebbe comportare l'obbligo di ...In poche parole, la famiglia15tanti motivi per farsi apprezzare, ma il leaker suggerisce di focalizzarsi su altro. Se volete sapere tutte le novità, nel nostro speciale su15 ne ...

iPhone 15, avrà anche la tecnologia Thunderbolt WIRED Italia