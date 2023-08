«Io erede di Giulio Cesare | basta col lavaggio del cervello delle minoranze» | il libro del generale Vannacci contro gay e migranti Lui | «Frasi estrapolate»

(Di giovedì 17 agosto 2023) In unautopubblicato, intitolato «Il mondo al contrario», ildi Divisione Robertoinsulta, femministe, ambientalisti, la comunità Lgbtq+. L’Esercito italiano prende le distanze: «I contenuti delnon erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari»

Vannacci si definiscediCesare e spiega che in Italia si vive in una dittatura delle minoranze: immigrati, omosessuali, animalisti e molti altro. "Paola Enogu è italiana di cittadinanza,...Vannacci, che si paragona aCesare ('iodiCesare, basta col lavaggio del cervello delle minoranze'), rivendica il diritto all'odio: "Per quanto esecrabile, l'odio è un sentimento,...Andreotti si prestava ad essere il nostro Henry Kissinger, il 'grande vecchio' dalle cui mani passano i grandi segreti di tutte le ragion di Stato. Bettino Craxi , il 'cinghialone', ...

"Il mondo al contrario" è il titolo del libro autopubblicato del generale di divisione Roberto Vannacci, disponibile dallo scorso 10 agosto ...“Cari gay, non siete normali. Fatevene una ragione”. Questa è soltanto una delle frasi del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci. Già a capo dei paracadutisti della Folgore e ogg ...