Inzaghi | difesa da rivedere? Si riparte dalle certezze col Monza

(Di giovedì 17 agosto 2023) Questo sabato inizierà la terza stagione da allenatore dell’Inter di Simone. Al tecnico è stato richiesto lo Scudetto, ladeve migliorare rispetto all’anno scorso.– 42 gol subiti in campionato l’anno scorso, il dato è impietoso e spiega cosa c’era da migliorare in estate nella rosa. L’unico nome arrivato è stato Yann Aurel Bisseck, ma Simonedispone di alcunea cui affidarsi. Sabato l’Inter giocherà contro illa prima giornata di campionato, l’obiettivo è sfatare il tabù con i brianzoli mai battuti la stagione passata. Il tecnico piacentino partirà dal primo minuto con i suoi tre, tolto l’infortunato Francesco Acerbi: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. Da questi tre dipende la solidità difensiva nerazzurra assolutamente ...

... la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe investire il tesoretto del mancato arrivo di Samardzic per un colpo di spessore inper completare il reparto arretrato di Simone. Non ...COLPO INTOP - Samardzic era un'occasione da cogliere per il futuro, ma che stava condizionando la ricerca dell'ultimo colpo da chiudere per accontentare Simoneil quale si ritroverà ......a secondo delle caratteristiche più o meno offensive del terzino e del tornate anche nel 3.5.2 praticato da Conte ein primis. A centrocampo, il centromediano serve da raccordo trae ...

L'Inter pensa a un sesto difensore dopo la rinuncia a Samardzic: sul taccuino del club c'è Benjamin Pavard Leggi tutto L’Inter pensa a Pavard, ma c’è da battere la concorrenza del Manchester United. – ...L'Inter viaggia verso la fine di questo calciomercato con ancora qualche obiettivo da regalare ad Inzaghi, con Marotta che studia due profili ...