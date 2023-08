Investimenti da 75 miliardi per infrastrutture in Calabria e Sicilia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Matteo SalviniPALERMO – Quasi 28di euro pianificati per strade e autostrade ine in, 47in totale per le reti ferroviarie:senza precedenti che il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini ha in programma per rilanciare leal Sud, anche in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Così in una nota del Mit. Insono progettatiper circa 15di euro con particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell’autostrada Siracusa-Gela. Inè previsto un piano dicomplessivo pari a 12,8 ...

...8per strade e autostrade, 3 dei quali già stanziati con decreto per la SS106 Jonica, su cui l'investimento complessivo è di circa 9da 75per infrastrutture ...Per quel che riguarda la rete ferroviaria , in Sicilia sono programmatiper 13. Tra gli altri: il nuovo collegamento veloce Palermo - Catania - Messina, il ripristino ed ...... le passivita' totali di Country Garden ammontavano a 1,4miladi yuan (circa 194... Quanto e' in salute il mercato immobiliare cinese Secondo varie stime, gliimmobiliari ...

Investimenti, il fondo sovrano norvegese ha quasi 6 miliardi di dollari di Btp italiani, 1 miliardo in più del 2022 Milano Finanza

Grandi obiettivi per un piano storico Londra guarda al piano di investimenti da mille miliardi di dollari che Riad ha messo in campo con l’obiettivo di sganciare l’economia del Paese dal petrolio ...PALERMO - Quasi 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie: ...