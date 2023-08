Investimenti | commercio e… un jet nuovo? Perché Mbs andrà a Londra

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è atteso nel Regno Unito in autunno. Quella che sarà la sua prima visita adopo l’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi (operazione da lui autorizzata, secondo l’intelligence statunitense) era stata anticipata nelle scorse settimane dal Financial Times. Nelle ultime ore è stata confermata ai media da fonti del governo britannico. In agenda potrebbe esserci anche un incontro con re Carlo III, a conferma degli storici buoni rapporti tra le due famiglie reali. Grandi obiettivi per un piano storicoguarda al piano dida mille miliardi di dollari che Riad ha messo in campo con l’obiettivo di sganciare l’economia del Paese dal petrolio sperando di ottenere contratti per le imprese britanniche. Per questo a inizio anno Grant Shapps, ministro per la Sicurezza ...