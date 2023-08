(Di giovedì 17 agosto 2023) L'vuole rinforzare la difesa e per farlo è disposta a investire i soldi di attivo finora ricavati dal mercato. Attivo che attualmente...

... da qui sarebbe emersa la suggestione di mercato riguardante un ipoteticodel Manchester City per prelevarlo dall'. I citizens sono reduci dalla vittoria ai rigori della Supercoppa ...... proprio neldi convincere i suoi tanti estimatori a portarlo lontano dal Bosforo. In ...giocatore abile a giocare sia da regista che alle spalle delle punte era stato sondato anche dae ...Kovacic 5,5: Prova a dare sostanza alla mediana del City, non disdegnando qualchedi inserimento che, però, resta tale, visto che l'ex Chelsea enon riesce praticamente mai a rendersi ...

Inter: tentativo per Pavard, ecco la risposta del Bayern Calciomercato.com

L'Inter vuole rinforzare la difesa e per farlo è disposta a investire i soldi di attivo finora ricavati dal mercato. Attivo che attualmente si attesta intorno ai 20 milioni di euro e che potrebbe ulte ...Grande colpo in entrata per l'Inter a completamento del reparto offensivo, ecco le prime dichiarazioni di Arnautovic dopo la firma ...