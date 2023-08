Inter | Sarah Arnautovic al fianco di Marko | la moglie del bomber dal fisico perfetto | FOTO

Commenta per primo Con Marko Arnautovic arriva a Milano anche la bellissima moglieche proprio dopo la firma (non ancora ufficiale) sui contratti dell'austriaco con l'ha voluto dedicare a lui un post instagram con le due foto di un giovanissimo Arnautovic in maglia ...... nuovo acquisto dell'in arrivo dal Bologna e di ritorno in nerazzurro dopo le tre presenze nella stagione 2009 - 10, quella del Triplete, torna a Milano anche, la moglie del bomber ...Commenta per primo Con Marko Arnautovic arriva a Milano anche la bellissima moglieche proprio dopo la firma (non ancora ufficiale) sui contratti dell'austriaco con l'ha voluto dedicare a lui un post instagram con le due foto di un giovanissimo Arnautovic in maglia ...

Sarah Arnautovic celebra il ritorno all'Inter di Marko: 'Sono così ... Calciomercato.com

Sarah Arnautovic è la moglie del nuovo attaccante dell'Inter: è considerata la regina del fitness e molto attiva sui social ...Edizione speciale di Internazionale a Ferrara per festeggiare i 30 anni del giornale che ogni settimana porta in Italia il meglio della stampa straniera. Dal 29 settembre al 1° ottobre torna nella cit ...