Inter-Monza | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ci siamo! Sabato 19 agosto avrà finalmente inizio il campionato di Serie A 2023/2024. In occasione della prima giornata, una partita da tenere assolutamente d’occhio è quella che vedrà opporsi. Protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato, ci si aspetta molto da entrambe in vista della consacrazione definitiva. I nerazzurri per alzare al cielo il 20° Scudetto, ilper migliorare lo score della scorsa stagione da vera rivelazione. Di seguito lediin TV e idella gara. L’attesa sta per terminare. Tra due giorni prende il via un campionato nel qualedovranno dimostrare di poter fare il ...