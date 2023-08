Inter-Monza in tv | orario e come vederla in streaming Sky e Dazn

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tutto pronto per il nuovo campionato di Serie A 2023/2024. Sabato 19 agosto si comincia a fare sul serio e uno dei quattro anticipi si disputerà a San Siro con l’di Simone Inzaghi che affronterà ildi Raffaele Palladino in una partita tutt’altro che banale visti anche i precedenti dello scorso anno. Nello scorso campionato infatti ilriuscì a pareggiare in casa all’ultimo minuto grazie ad un gol di Caldirola che inchiodò il punteggio sul 2-2 finale. E sempre lo stesso difensore italiano decise la sfida di San Siro firmando una vittoria storica per i brianzoli. Ma Lautaro Martinez e compagni vogliono cambiare l’inerzia e cominciare bene il nuovo campionato: l’appuntamento è fissato per sabato 19 agosto alle ore 20:45 con la diretta della partita che è affidata sia ache a Sky Sport. La partita si ...