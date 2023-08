Inter | Marotta valuta le possibilità per la difesa

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tutti i nomi sul taccuino di Beppeper il nuovo difensore centrale dell’. I dettagli e le strategie Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sugli obiettivi per ladell’. Il club nerazzurro sta facendo dellezioni in quel ruolo: Tanganga piace, ma al tempo stessosi sta muovendo anche su altri profili. Il sogno è Scalvini, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo. Le alternative portano ai nomi di Chalobah del Chelsea e Tomiyasu dell’Arsenal. L’che si prenderà qualche giorno per ragionare sulle varie opzioni a disposizione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

