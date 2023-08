Inter | all-in sul sostituto di Skriniar | Marotta ha messo nel mirino un top player in uscita

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’ha deciso di concentrarsi sul casting per ildiha le idee chiare: vuole il top. Chiusa in maniera negativa la trattativa riguardante Lazar Samardzic, l’si focalizzerà sulla caccia volta a regalare a Simone Inzaghi un adeguatodi Milan. Yann-Aurel Bisseck, prelevato dall’Aarhus in cambio di 7 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Sfumato definitivamente l'affare Lazar Samardzic, ora si tratta di capire se l'confermerà in rosa Stefano Sensi come sesto centrocampista o lavorerà per trovare un'alternativa. Tra i profili, piace molto Khéphren Thuram, seguito anche dalla Juventus . Lo riporta Il ...... Cristiano Ronaldo ('Al - Nassr) e Karim Benzema ('Al - Ittihad). L'altro componente della ... Messi e Suárez, sono ancora in attività, ma in America: l'argentino gioca da quest'estate nell'...Messi ha lasciato il Psg ed è andatoMiami , nella Mls. Mbappé lo dovrebbe imitare nel 2024 per accasarsi al Real Madrid . Intanto, anche Neymar ha detto addio a Parigi - una piazza dove ormai era terra bruciata ovunque ...

GdS - Samardzic, ieri mattina no dell'Inter all'ultimo tentativo dell'entourage. Ora tocca a Sensi Fcinternews.it

Da un attacco all'altro, nel giro di un'estate l'Inter finalista di Champions League e detentrice di Coppa Italie e Supercoppa italiana, si ritrova con un nuovo assemblaggio offensivo che Simone ...Sfumato definitivamente l'affare Lazar Samardzic, ora si tratta di capire se l’Inter confermerà in rosa Stefano Sensi come sesto centrocampista o lavorerà per trovare un'alternativa. Tra i profili, pi ...