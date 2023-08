Incidente Casal Palocco | nuovo video di Er Motosega che invoca l’aiuto degli extraterrestri

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo le scuse e le accuse, ora la richiesta di aiuto agli alieni a due mesi dall’mortale in cui ha perso la vita Manuel Proietti. Er(Vito Lo Iacono) vuole riprendere in mano la sua vita. E affida la sua voglia di riscatto al classico di Eugenio Finardi “Extraterrestre”. Nelcondiviso sul suo account Instagram personale, Vito Lo Iacono canta sorridente il ritornello della canzone: “Extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare”. Un messaggio chiaro che arriva esattamente a due mesi dall’stradale a, in cui perse la vita il bambino di 5 anni. Er, questo il soprannome di Lo Iacono, si trovava a bordo della Lamborghini che si era scontrata con la Smart guidata da Elena Uccello, la mamma del ...