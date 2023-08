Incidente al Luna Park in Puglia | ragazzina di 14 anni vola via dalla giostra

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una ragazza di 14di Ferrara è stata sbalzata da unain un piccoloa San Pietro in Bevagna, a marina di Manduria in provincia di Taranto. Laha sbattuto contro le strutture in metallo per poi cadere al suolo e perdere i sensi. Sul posto è immediatamente intervenuto un medico fuori servizio che si trovava nei paraggi che le ha praticato un massaggio cardiaco. Poi i sanitari del 118 l’hanno portata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è arrivata in codice rosso. La giovane, è ricoverata nel reparto di neurochirurgia e ha riportato un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Manduria, la ragazza era sullaSwing, attualmente sotto sequestro ...

Incidente al luna park: ragazzina sbalzata dalla giostra, grave in ospedale quotidianodipuglia.it

