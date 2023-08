Incendio alla ex Reggiani | è il quarto in venti giorni Vigili del fuoco al lavoro

(Di giovedì 17 agosto 2023) BERGAMO. Le fiamme si sono sprigionate verso le 20. A bruciare sarebbe materiale abbandonato tra cui stoffe. Ignote le cause In azione 4 squadre.

... recentemente è stato denunciato anche per aver appiccato unin Villa Mirabello a Monza. L'aggressore risultava inoltre sottopostomisura alternativadetenzione dell'affidamento in ...Vedi Anche Sardegna,nell'area protetta alle porte di Quartu Sant'Elena. In fiamme il canneto vicinospiaggia del Poetto Arrivare a tutto questo significa, come sempre, fare politica. ..."Anche in seguitonuova campagna di sensibilizzazione - dicono dalla Polizia Locale alassina " ...] Cronaca Genova e provincia Sestri Levante,in un alloggio: due sfollati Posted on 12 ...

Tenerife a fuoco: incendio alla Canarie. Cosa sta succedendo QUOTIDIANO NAZIONALE

– L’ex ad della Thyssenkrupp Herald Espenhahn è in carcere: inizia a scontare ora la pena per l’incendio scoppiato nella fabbrica di Torino dove morirono 7 operai… Leggi ...Di primo mattino nel terminal merci del porto di Novorossijsk, in Russia, si è alzato un gigantesco pennacchio di fumo nero, le fiamme, l'incendio in un hub - secondo fonti russe - importanti per il ...