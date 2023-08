Incendi in Canada | nuvola di fumo vista dal satellite | le immagini in timelapse

Il video mostra le immagini satellitari in timelapse degliche stanno colpendo il. Nel filmato si vede una grande nuvola di fumo, proveniente da un rogo divampato vicino al confine tra la Columbia Britannica e lo Stato di Washington, salire ......di sicurezza SOS emergenze via satellite di Apple lanciato per la prima volta negli USA e... Gliattivi sull'isola di Maui nelle Hawaii sono scoppiati tra la notte del 7 e l'8 agosto ...🔊 Ascolta l'articolo Ordine di evacuazione a Yellowknife Di fronte alla crescente minaccia degliche stanno devastando la regione dei Territori del nord est in, le autorità hanno preso la difficile decisione di ordinare l'evacuazione del capoluogo, Yellowknife, una città che ospita ...

Canada, incendi nel Nord del Paese. Ordinata l’evacuazione di Yellowknife: “Via tutti entro venerdì” la Repubblica

Il video mostra le immagini satellitari in timelapse degli incendi che stanno colpendo il Canada. Nel filmato si vede una grande nuvola di ...In questa edizione: Continuano i rincari della benzina. Tajani: Ucraina sia libera e indipendente. "Non useremo in Russia le armi occidentali". Gli incendi devastano il Canada. Comincia una nuova onda ...