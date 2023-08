Incendi in Canada | fiamme e fumo su un' autostrada a Yellowknife

Un'autostrada a Yellowknife, tra le principali citta' nell'estremo nord del, e' avvolta da fumo denso e dalle fiamme divampate su entrambi i lati della carreggiata. Oltre millestanno attualmente bruciando in tutto il Paese, di cui circa 230 nei Territori del ...Il video mostra le immagini satellitari in timelapse degliche stanno colpendo il. Nel filmato - si vedono delle grandi nuvole di fumo - provenienti da un rogo divampato vicino al confine tra la Columbia Britannica e lo Stato di Washington - ......che hanno quasi raso al suolo la città di Maui, con le autorità che ammettono di non aver usato sirene di avvertimento per la popolazione, perchè 'servono per gli tsunami', anche insi ...

Canada, incendi nel nord del Paese. Ordine di evacuazione a Yellowknife TGLA7

Nel nord ovest del Canada sono in corso centinaia di incendi per cui è stata ordinata l'evacuazione di un'intera città da circa 20mila abitanti: ...Un'autostrada a Yellowknife, tra le principali citta' nell'estremo nord del Canada, e' avvolta da fumo denso e dalle fiamme divampate su entrambi ...