Incendi Canada | 20mila abitanti in fuga da Yellowknife

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 agosto 2023) La regione ha dichiarato lo stato d'emergenza di fronte ad almeno 200 roghi sul suo territorio Di fronte all’avanzare deglinella regione canadese dei Territori del nord est, le autorità hanno ordinato l’evacuazione del capoluogo,, dove vivonopersone. Il fuoco rappresenta “una minaccia reale per la città”, ha detto Shane Thompson, ministro regionale per l’Ambiente. Nella tarda serata di ieri, le fiamme erano a 17 km dalla città. Per ora c’è il tempo “di evacuare tutti in maniera sicura”, ha detto Thompson, invitando la popolazione a lasciare la città nella giornata di oggi. La regione ha dichiarato martedì lo stato d’emergenza di fronte ad almeno 200sul suo territorio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.