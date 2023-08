(Di giovedì 17 agosto 2023) Il 15 di agosto, un alto funzionario della Nato (Stefan Jenssen, capo di gabinetto del segretario generale Jens Stoltenberg) ha affermato che l’potrebbe rinunciare ad una parte dei suoi territori in cambio di un nulla osta di Mosca per il suo accesso alla Nato. Affermazione contestata poche ore dopo tanto da esponenti ucraini quanto da funzionari russi. Secondo lei la situazione sul campo sarebbe abbastanza matura per undel genere? La situazione sul campo, per quanto complicata, è chiara e definita nelle sue linee essenziali. Quella a cui stiamo assistendo è una guerra d’attrito che non dà segni di potersi concludere nei mesi a venire. Nella guerra d’attrito le parti coinvolte consumano le proprie risorse militari, politiche, e morali, fino a che una di esse non arriva al punto di cedimento. Nel caso specifico abbiamo da un lato ...

In Ucraina, nessun compromesso all'orizzonte. Gli scenari di Bozzo Formiche.net

Nessuno dei due contendenti sta cercando, anche lontano dalla linea del fronte, di forzare la mano all'altro per portarlo a negoziare in una posizione di debolezza Certamente. L'Ucraina sta tentando ...