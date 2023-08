In Tunisia c’è poca farina per fare il pane

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il presidente Kais Saied accusa letterie “moderne” di speculazioni e non le rifornisce, ma quelle sovvenzionate dallo stato non bastano

E nel passato, non bisogna dimenticare le donne berbere amazigh ine Marocco". Ambiente La biologa italiana in Amazzonia. Una vita sotto un tetto di paglia francesca ferri Femminismi arabi ...Il mese in cui si sono registrati più sbarchi è stato luglio e il Paese dal quale si sono registrate più partenze - il 61%, come riportato nel dossier di Ferragosto del Viminale - è la. ...Con gli operatori della Croce Rossa, da giugno sull'isola, e con altri volontari abbiamo cercato di dare una prima assistenza a 274 persone partite dalla. Prima ero stata al poliambulatorio ...