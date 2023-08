«In questa spiaggia tutto gratis e non c’è nessuno» | Mario Tozzi e l’attacco ai balneari | dov’è scappato in vacanza

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un breve commento che accompagnava una foto di un mare cristallino davanti a unaquasi deserta erano bastati aper scatenare un fiume di commenti e qualche polemica. In particolare contro i, presi di mira dal geologo che nel suo post su Facebook aveva mostrato il luogo scelto per le sue vacanze contrapposto al caos estivo in Italia, tra boom dei prezzi ine posti liberi sempre più introvabili.nel post non rivela il luogo in cui si trova, ma lo descrive come se fosse una specie di paradiso per lalow cost: «Qui è dove, invece, ombrellone e lettini sono a. Domando al chiosco là sopra se si deve consumare per forza, rispondono che no, solo se si vuole. Distanze fra gli ombrelloni impensabili, ...