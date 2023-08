In Figc furiosi con De Laurentiis | si è allargato al punto di criticare il contratto di Mancini Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) Spalletti in Nazionale e la battaglia politica tra Dee la Federcalcio di Gravina. Scrive il Corriere della Sera: Insonoperché Desi èaldai termini deldi, che lui non dovrebbe conoscere essendo tutelati da un vincolo di riservatezza (peraltro non rispettato neanche per l’accordo che lega Spalletti al Napoli e che è stato divulgato). Un’invasione di campo giudicata inaccettabile. E una situazione dalla quale è difficile uscirne senza ferite. Si lavora sul patto di non concorrenzialità alla base della clausola per cui il Napoli pretende dal tecnico 2,8 milioni. La Federcalcio e i legali di Spalletti sono convinti che si tratti di una pretesa assurda ...