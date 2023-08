In elicottero da Ponza a Roma | l’Aeronautica Militare salva una donna incinta

(Di giovedì 17 agosto 2023)– Trasporto d’urgenza di una ventinovennein imminente pericolo di vita dall’isola di. A effettuare l’intervento la notte scorsa è stato unHH-139A dell’85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) del 15° Stormo del. Come previsto dalle procedure operative, la richiesta di intervento è arrivata al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe) dalla Prefettura di Latina. In poco tempo l’è decollato dall’aeroportodi Pratica di Mare alla volta della base di Latina, sede del 70° Stormo, dove ha imbarcato una equipe medica per assistere la paziente durante il volo. Dopo essere ripartito, l’...

Trasporto d'urgenza di una ventinovenne incinta in imminente pericolo di vita dall'isola dia Roma. A effettuare l'intervento la notte scorsa è stato unHH - 139A dell'85° Centro S. A. R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. Come previsto dalle ...... un'escursione ine pranzi con alcune famiglie locali. Durante un momento di relax in ... molto seguito sui social per i suoi video con i vip ae Palmarola. Nel parare con il Ministro, ...I sanitari del 118 della postazione diattivano immediatamente la richiesta di una ... Vengono portati immediatamente sulla piazzola dell'elisoccorso da dove, con l'del 118, partiranno ...

Incinta e in pericolo di vita, soccorsa da elicottero a Ponza Agenzia ANSA

Questa notte un elicottero HH-139A dell'85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto d'urgenza di una ventinovenne incinta in imminente per ...Un elicottero dell’85° Centro S.A.R. del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto d’urgenza di una 29enne incinta in pericolo di vita dall’isola di Ponza a Roma. L’intervento è ...