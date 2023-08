In carcere ex Ad di ThyssenKrupp condannato per rogo in fabbrica Torino

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 agosto 2023) E' finito in untedesco l'ex amministratore delegato della, Harald Espenhahn,sette anni fa in via definitiva a cinque anni diper omicidio colposo per ilnello stabilimento Thyssen di. Nell'incendio divampato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, morirono sette operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi. . Dopo una lunga serie di ricorsi che gli avevano permesso di non scontare la pena, l'ex manager è stato arrestato il 10 agosto scorso.Espenhahn era l'unicoa non aver ancora cominciato a espiare la propria pena che sconterà in regime di semi-libertà per cinque anni. "Finisce un'odissea giudiziaria che ha messo a dura prova i ...