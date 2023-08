Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il governo tedesco ha dato la luce verde a un progetto di legge per la legalizzazione del possesso e la produzione di quantità contenute di cannabis, una decisione che è stata salutata come «una svolta» dal ministro della Sanità ma che viene già criticata da polizia e magistrati. Il progetto di legge prevede di legalizzare il possesso fino a 25 grammi per i maggiori di 18 anni e la coltivazione di massimo tre piante per uso personale.