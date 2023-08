Ilaria De Rosa | confermata la condanna resterà in carcere in Arabia Saudita

(Di giovedì 17 agosto 2023)Deina Riad, in, fino a novembre. Un tribunaleha confermato oggi 17 agosto laa sei mesi diper la hostess 24enne di Resana (Treviso) arrestata a maggio con l’accusa di detenzione di droga. La 24enne è rinchiusa dallo scorso 5 maggio in una prigione a 45 chilometri dalla capitale. Sono già passati 3 mesi dall'arresto, quando sarebbe stata sorpresa con uno spinello di marijuana nascosto nella biancheria intima. Laè stata emessa per la prima volta lo scorso 13 giugno e ribadita oggi, mentre la ragazza si è sempre detta innocente anche alla luce del fatto che la compagnia aerea per cui lavora - la Avion Express - ...

AGI - Un tribunale saudita ha confermato anche in appello la condanna a 6 mesi per possesso di droga a carico della giovane hostess italianaDe, in carcere in Arabia dallo scorso 4 maggio. La giovane, che risiedeva da pochi mesi a Gedda ed era dipendente della compagnie lituana Avion Express, ha già scontato oltre metà della ...De, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una ...In Arabia Saudita,De, l'hostess italiana arrestata, rimarrà in detenzione fino a novembre, poiché un tribunale saudita ha confermato giovedì mattina in appello la sua condanna a 6 mesi per l'accusa di ...

Ilaria De Rosa, hostess condannata a sei mesi in Arabia Saudita Sky Tg24

Roma, 17 ago. (askanews) - E' stata confermata in appello, come si apprende, la condanna a sei mesi di carcere per Ilaria De Rosa, l'hostess italiana detenuta ...Nessuno sconto di pena all'udienza di appello. La 23enne trevigiana, in carcere dallo scorso maggio, è accusata di detenzione di droga.