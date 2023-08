Ilaria De Rosa | confermata condanna di 6 mesi in Arabia Saudita per l’hostess 24enne

È stata confermata anche in appello la condanna a sei mesi di carcere già decisa lo scorso giugno nei confronti della 23enneDe, la hostess veneta accusata di possesso e spaccio di stupefacenti , un reato molto grave in Arabia Saudita , che può essere punito anche con la pena di morte. La giovane si trova in un ...De, la hostess di 24 anni della provincia di Treviso, rimarrà in carcere in Arabia Saudita fino a novembre. Il tribunale ha confermato la pena detentiva di sei mesi nei suoi confronti ...De, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una ...

Ilaria De Rosa, hostess condannata a sei mesi in Arabia Saudita Sky Tg24

A Saudi appeals court on Thursday upheld a six-month sentence handed down against an Italian air hostess for alleged possession of drugs. © ANSA ...La hostess italiana arrestata in Arabia Saudita, a quanto si apprende, dovrà restare in carcere fino a novembre. Un tribunale saudita ha ...