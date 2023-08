Ilaria De Rosa condannata in Arabia Saudita | confermata la pena di 6 mesi | arrestata per uno spinello

(Di giovedì 17 agosto 2023)De, la hostesslo scorso 5 maggio in, dovrà restare in carcere fino a novembre. È stata infattiin appello la condanna a seiper la 24enne di Resana beccata con unodalle autorità del Paese durante una festa in villa. Delusione da parte d

De Rosa, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in villa con addosso - secondo l'accusa - una modica quantità di hashish. Accusa che la giovane ha sempre respinto. Il tribunale ha confermato la pena detentiva di sei mesi nei suoi confronti.

La hostess Ilaria De Rosa rimarrà in carcere a Riad fino a novembre. Rinchiusa dallo scorso 4 maggio in una prigione a 45 chilometri dalla capitale (siamo in Arabia Saudita), ha ...La giovane era stata arrestata il 5 maggio durante una festa in una villa con addosso - secondo l'accusa - una modica quantità di hashish. Accusa che la giovane ha sempre respinto ...