Ilaria De Rosa | condanna confermata in Arabia Saudita per la hostess italiana che fu arrestata per uno spinello

(Di giovedì 17 agosto 2023) Lain, a quanto si apprende, dovrà restare in carcere fino a novembre. Un tribunaleha confermato oggi in appello laa 6 mesi con l’accusa di detenzione di stupefacenti.De, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era statail 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso – secondo l’accusa – una modica quantità di hashish. Un’accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai tre amici che quella sera erano con lei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il tribunale di Riad ha confermato, nel giudizio di Appello, la condanna a sei mesi di detenzione nei confronti di Ilaria De Rosa, la hostess trevigiana di ventitré anni in carcere con l'accusa di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Un reato per cui, in Arabia Saudita, si rischia anche la pena di morte.

