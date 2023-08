(Di giovedì 17 agosto 2023) I turisti anglofoni potrebbero esser sviati nellespagnole più popolari dopo la comparsa di una serie di cartelli affissi sull’isola di Minorca. Sono tutti avvisi falsi, indirizzati ai turisti, che puntano ad allontanare i visitatori. Alcuni cartelli affermano che ci sono meduse sulla riva, altri che ci sono massi in caduta sulla scogliera o contaminazione delle acque reflue, mentre altri affermano che la spiaggia è chiusa o che ci vogliono quasi tre ore per raggiungerla a piedi, nonostante sia a poche decine di metri di distanza. Le scritte, rigorosamente in inglese, sono accompagnate da una dicitura piccola in catalano. Un esempio? Nell’avviso di un nuotatore circondatomeduse la scritta catalana recita «spiaggia aperta, vietata alle meduse e agli». August 11, 2023 Secondo quanto riporta ...

I turisti anglofoni potrebbero esser sviati nelle spiagge spagnole più popolari dopo la comparsa di una serie di cartelli affissi sull'isola di Minorca. Sono tutti avvisi falsi, indirizzati ai turisti,...

Il trucco dei catalani per tenere gli stranieri lontani dalle spiagge libere Open

