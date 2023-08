Il summit inglese per decrittare il futuro dell’Intelligenza Artificiale. Ecco chi ci sarà

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bletchley Park è un nome con una certa importanza all’interno della dimensione militare: è in questa tenuta che, durante la seconda guerra mondiale, erano riuniti le grandi menti della matematica e della crittoanalisi, il cui lavoro porterà alla decrittazione del codice nazista Enigma, un risultato in grado di pesare sulle sorti del conflitto, ma anche alla nascita dei primi, rudimentali computer. Ad ottanta anni di distanza, Bletchley ospiterà ancora una volta le principali menti dell’innovazione tecnologica occidentale per discutere di tematiche di sicurezza. Sostituendo la crittoanalisi con l’Intelligenza. Un portavoce del governo britannico ha infatti annunciato, in data 16 agosto, che “il Regno Unito ospiterà in autunno il primo grandeglobale sulla sicurezza dell’IA”, ...

...di giovedì 6 agosto la Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas in) ... Alassane Ouattara , è stato quello che ha parlato più nettamente al termine delstraordinario ...Nel corso di una puntatina in Giappone - appena due giorni - per partecipare a unsui ... Con lei c'era anche l'amicaLucy Fraser, che ha preso parte, lo scorso anno, alla docuserie ...... all'uscita dei Sussex dalla corte, ma Buckingham Palace ha tolto solo ora il prestigioso ...D'ora in poi Harry - che in questi giorni è in Giappone (senza Meghan) per partecipare a un...

Ucraina: massiccio attacco russo. Summit di Gedda, Kiev: colloqui produttivi. Irritazione da Mosca - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle condizioni per la pace - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle co RaiNews

Nella celeberrima tenuta di Bletchley Park si terrà una conferenza mondiale per stabilire delle line guida sulla regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale ...Ecco la lista di tutti i vincitori del World Cosplay Summit 2023, l'evento internazionale che premia i migliori cosplay da tutto il mondo ...