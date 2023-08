Il sindaco fiero | Avellino pronta ad ospitare eventi internazionali Video

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Gianluca Festa traccia il bilancio dopo il grande evento del 16 agosto dicendosi convinto che le presenze in città siano arrivate addiritturaa 40.000 spettatori. È un Gianluca Festaed orgoglioso quello che parla davanti a microfoni e taccuini minimizzando anche su disagi legati alla sicurezza e un’altra serie di domande poste dai cronisti rispetto all’organizzazione del mega evento. “Abbiamo dimostrato una grande organizzazione e anche il pubblico ha seguito l’iniziativa in modo rispettoso. Abbiamo dimostrato di poter”. E sul “meglio deve ancora venire” stacca il biglietto per le prossime amministative: “Amministriamo un altro anno e poi ne avremo altri cinque per il trionfo definitivo di ...